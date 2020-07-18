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Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
|18 Temmuz 2020 13:28
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Alınan bilgiye göre, Rakip Yürek'in (53) kullandığı 45 KH 5545 plakalı otomobil, Bloksan Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mehmet Sena Yaşar (54) idaresindeki 45 ZC 4569 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Sürücü Yürek, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Araçta sıkışan yolcu Öznur Fidan (54) ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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