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Rabia Naz'ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine ilişkin, "Her şeyin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz Rabia Naz'ımızın adaletinin sağlanması derdindeyiz. Biz diyoruz ki lütfen, Allah aşkına dosya yeniden açılsın." dedi.
 18 Temmuz 2020 14:21
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Rabia Naz'ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın

Şaban Vatan, Eynesil ilçesindeki evinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın babası olarak kızı ve tüm Türkiye'deki çocukların güvenliği ve adaleti için mücadele vereceğini söyledi.

Rabia Naz Vatan'ın dosyasının yeniden açılması için İstanbul Barosu ile Türkiye'deki tüm barolardan destek isteyerek, mücadele edeceklerini belirten Vatan, "İstanbul Barosu çalışmasını yaptı, yaklaşık 6-7 aydır çalışma yapıyorlardı. Kanaatlerini, eksiklikleri, hukuk sürecinde olan eksiklikleri, her şeyi ortaya getirerek tekrardan davanın açılması için sunacaklar." diye konuştu.

Şaban Vatan, şunları söyledi:

"Rabia Naz'ımızın net olarak bu fındıklık bahçesinden gelme şansı olmadığı ortadadır. Rabia Naz'ın bu verandanın önünde olmadığı da ortaya çıktı. Rabia Naz'ın başka yerde izi, ibaresi yok, 'düştü diyorlar' ama Rabia Naz nerede düştü? Her şeyin biz ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz Rabia Naz'ımızın adaletinin sağlanması derdindeyiz. Bizim tek derdimiz çocuk canının adaletinin sağlanmasıdır. Ben bir baba olarak, Rabia Naz'ın babası olarak bunu söylüyorum. Biz diyoruz ki lütfen, Allah aşkına dosya yeniden açılsın. Rabia Naz'ın buraya bırakıldığı nettir, bir cinayettir ama ne şekilde ne olduğuna diyorum ki yargımız gereken incelemeyi yapsın ve ona göre sonuca gidilsin. Biz katillerin, faillerin ortaya getirilmesini istiyoruz. Bizim tek amacımız budur. Biz Rabia Naz'ın faillerinin cezasını çekmesini istiyoruz. Adaletin önünde, yargının önünde, yargılanarak cezasını çekmesini istiyoruz."

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." açıklamasını yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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