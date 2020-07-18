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Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayın patladı. 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.
|18 Temmuz 2020 14:49
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozyamaç mevkisinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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