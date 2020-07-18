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Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde, çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
|18 Temmuz 2020 14:51
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Alınan bilgiye göre, Fettah İlboğa'nın kullandığı 48 U 1608 plakalı çöp kamyonu, Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü İlboğa ile kamyondaki Hakan Yaşar yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek taraflı trafik akışının sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.
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