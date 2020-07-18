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Son üç günde en çok ve en az vaka görülen 5 il

Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Son 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.
 18 Temmuz 2020 20:07
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Son üç günde en çok ve en az vaka görülen 5 il

Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " 1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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