Prof. Osman Müftüoğlu 'Koronavirüs için riskmetre'yi paylaştı!
|18 Temmuz 2020 15:15
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te 'COVID-19 için riskmetre' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Pandemiyi sonlandırmanın tek yolu bir aşının bulunması olsa da sürecin daha kısa sürmesi ve daha az tahribatla atlatılabilmesi yine de önemli ölçüde bizim elimizde, bize bağlı" diye başladı.
Müftüoğlu, şöyle devam etti:
"Bizim 'risk yönetimi' kapasitemizle ilişkili. Risk yönetimi de öncelikle 'bulaşmayı azaltmak'tan geçiyor.
Bulaşmayı azaltmanın en etkili çaresi olarak da virüs yükü yüksek mekanlardan uzak durmak gösteriliyor.
Geçtiğimiz günlerde elime geçen (Kaynak: Texas Medical Association) bir riskmetre sıralamasını editör arkadaşlarla yeniden gözden geçirdik ve sizinle paylaşmaya karar verdik. İşte o mükemmel ve detaylı riskmetre. Lütfen dikkatle inceleyin ve mümkün olduğunca çok insanla paylaşmaya gayret edin.
'Aşı bulunursa bu iş biter'
Pandemiden kurtulmanın tek yolu güçlü ve etkili bir aşıyı geliştirmektir. En az 20 farklı merkezde aşı çalışmaları işte bu nedenle inanılmaz bir hız ve gayretle sürdürülüyor.
Bana göre de ilk bulgular da umut verici. Ben özellikle Oxford Üniversitesi Jenner Aşı Enstitüsü'ne güveniyor, iyi ve erken haberi bu merkezden bekliyorum. Çünkü ünlü vaksinoloji uzmanı Sarah Gilbert'in açıklamaları oldukça umut verici. Anlaşılan o ki yeni koronavirüsün hücrelerimizi hasta etmesini engelleyebilecek düzeyde güçlü antikor üretebilecek bir aşı yakında elimizde olacak. Yeter ki o aşının ürettireceği antikorların seviyesi yüksek, bedende kalma süresi kafi derecede uzun olabilsin."
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