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LGS birincisi: Teknolojik aletlerden uzak durdum

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan ve yazılım mühendisi olmak isteyen Malatyalı öğrenci Ahmet Tağluk, dikkatini dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durarak başarılı olduğunu belirtti.
 18 Temmuz 2020 15:21
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LGS birincisi: Teknolojik aletlerden uzak durdum

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan ve yazılım mühendisi olmak isteyen Malatyalı öğrenci Ahmet Tağluk, dikkatini dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durarak başarılı olduğunu belirtti.

Battalgazi ilçesi Öğretmenler Ortaokulu'nda okuyan Ahmet Tağluk, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak, 500 tam puan almanın haklı gururunu yaşıyor.

Tağluk, AA muhabirine, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışmayla aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalmanın avantajlarını iyi değerlendirdiğini anlatan Tağluk, "Ramazan ayında da aynı şekilde sahura kadar çalıştım. Evde sürekli deneme çözdüm ve bunu sürekli artırdım. Ders çalışırken kendimi yorgun hissettim de dinlenmeye çalıştım. Benim için en önemli şey, dikkatimi toplamaktı. O yüzden dikkat dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durdum. Önümüzdeki dönemde sınava girecek olan arkadaşlarıma da tavsiyem teknolojiye biraz mola vermeleri." diye konuştu.

Sınav öncesinde deprem yaşadığını ve bu süreçte çok korktuğunu anımsatan Tağluk, "Deprem anında çok korktum. O zamana kadar böyle bir deprem görmemiştim. Birkaç gün dışarıda kalmak zorunda kaldık. O süreçte de yanıma aldığım birkaç kaynaktan ders çalıştım. Tekrar eve dönünce çalışmaya kaldığım yerden devam ettim." ifadesini kullandı.

Tağluk, üniversite tercihlerini de yazılım mühendisi olarak gerçekleştirmek istediğini bildirdi.

- Ailesi de öğretmenleri de mutlu

Anne Azize Tağluk da her zaman oğlunu desteklediğini ve yanında olduğunu belirterek, koronavirüs sürecinde oğluna daha çok destek verdiğini ifade etti.

Tağluk, "Koronavirüs sürecinde onun okul öğretmeni, rehber öğretmeni ve annesi oldum, destek verdim. Onunla birlikte uyudum birlikte kalktım. Doğrularını yanlışlarını kontrol ediyordum. Çok mutlu oldum, gurur verici bir şey. Diğer çocuklarım da başarılıydı ama Ahmet'in başarısı bizi daha da mutlu etti." dedi.

Okul Müdürü Hanifi Özdemir de öğrencilere sınav sürecinde ekstra programlar hazırlayarak, sürekli destek verdiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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