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Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubu vatandaşlar ev sahibi olana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini belirtti.
 18 Temmuz 2020 15:27
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Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubu vatandaşlar ev sahibi olana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini belirtti.

Kurum, Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında gazetecilere, Kilis'in sorunlarını istişare etmek için kente geldiğini söyledi.

Toplantıda Kilis'in geleceği adına çok önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, "Bu kararlar inşallah Kilis'in 2023'e, 2053'e ve 2071'e giden yolda marka şehir olmasına vesile olacak. Güçlü Türkiye'nin, güçlü şehirlerden geçtiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projeler, Kilis'i güçlü kılacak." diye konuştu.

Kentte nüfus artışı sebebiyle okul ihtiyacı olduğunu, bunu da Tekel Suma Fabrikası olarak bilinen araziyi, hazine mülküne geçirerek, okul yapımı için kaynak sağlayacaklarını aktaran Kurum, "İnşallah en kısa zamanda 12 okulu yaparak eğitimle ilgili sorunu çözecek önemli adımları atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Kilis'in yaklaşık 100 köyü olduğunu ve yıpranan yollar ve foseptik sorunlarının da çözülmesi için kaynak aktarılacağını kaydetti.

Kilis'e kimlik katacak tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak meydan düzenlemesi yapılacağını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda riskli binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi, meydanın daha genişletilmesi ve meydana bakan binaların cephelerinin sağlıklaştırılması sağlanacak. Tüm bu alanları Kilis'in tarihine, sahabeler şehrine yakışacak şekilde ihyasını, inşasını belediyemizle birlikte yürüteceğiz. Bu, hem kentsel dönüşüm hem de deprem dönüşümü olacak ve şehrimize önemli bir eseri kazandırmış olacağız."

Kurum, 81 kente 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, şu ana kadar 212 millet bahçesinin projelendirildiğini, Kilis'e de sahabelerin anısının yaşatılacağı ve biyolojik göletin olduğu 101 bin metrekare modern bir yeşil alanı olan millet bahçesi kazandıracaklarını belirtti.

Sosyal konuk projelerinin yürütüldüğünü kaydeden Kurum, şunları aktardı:

"Hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut projelerimiz var. 1 milyon 800 bin vatandaşımız bu konutlara başvurdular. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana denk bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kilis'e 735 konutun yapımına hızlı bir şekilde başlayıp, vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız."

Kurum, daha sonra beraberindeki Vali Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve diğer ilgililerle kentte yapılması planlanan millet bahçesi, tescilli alanlar ve toplu konut projesi için önerilecek alanda incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
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