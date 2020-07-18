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Bakan Varank duyurdu! Yerli otomobilde istihdam çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Hem fabrika hem de burada merkezi kurmaya başlıyoruz. O günden beri TOGG işe alımlara devam ediyor. 18 aylık süreçte fabrika inşaatı devam ettiği süreçte sona yaklaşırken de ilanlar olacaktır. 4 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak.
 18 Temmuz 2020 16:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk'te yerli otomobil fabrikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından notlar;

STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE BURSA SEÇİLDİ

* Türkiye otomotiv endüstrisinde çok güçlü bir ülke. 30 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke. Bunun kalbi ise Bursa ve Kocaeli. Bu yüzden Bursa Gemlik tercihimiz oldu. Askeriyemiz bize sahip olduğu önemli bir arazinin bir kısmını bize vermiş oldu. 1 milyon 200 bin metrekarelik arazinin hali hazırda bulunması sebebiyle tercih oldu.

BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ

* Süreci anlatayım Aralık sonunda biz Türkiye'nin otomobilini dünyaya tanıtmıştık. Ben de geldim. Tekrar araçlara yakından bakma fırsatım oldu. TOGG'un merkezine de gitmemiştim. Bu arabanın fabrikası yok nasıl üretecek diye sorulmuştu. TOGG fabrikadan, banttan indirilişine ve satışına kadar önemli bir şekilde planladı.

18 AYLIK SÜREÇTE İSTİHDAM ÇAĞRISI SÜRECEK

* Hem fabrika hem de burada merkezi kurmaya başlıyoruz. O günden beri TOGG işe alımlara devam ediyor. 18 aylık süreçte fabrika inşaatı devam ettiği süreçte sona yaklaşırken de ilanlar olacaktır. 4 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak.

* İsmiyle ilgili Gürcan bilgiyi verecek. Otomotiv endüstrisinin pandemiyle değişimi hızlanacaktır. Elektrikli aracımız. SUV ve doğuştan elektrikli olacak. Biz eski teknolojiyi geride bırakıp yeni teknolojiyle yola çıkacağız.

* 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planımız.
Memurlar.Net
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