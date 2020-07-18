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KHK ile ihraç edilen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
 18 Temmuz 2020 16:08
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KHK ile ihraç edilen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Yakup N, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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