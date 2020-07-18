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Kıyıköy'de denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin hafta sonlarında binlerce kişinin denize girmek için akın ettiği Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli turistler denize giremeden geri dönerken, jandarma ve belediye ekipleri plaj çevresinde önlem aldı.
 18 Temmuz 2020 16:13
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Kıyıköy'de denize girmek yasaklandı

Vize'nin Karadeniz kıyısında bulanan tatil beldesi Kıyıköy, hafta sonlarında İstanbul ve Trakya'dan binlerce yerli turistin denize girmek için akınına uğruyor. Bu hafta sonu havanın rüzgarlı olması ve Karadeniz'in yer yer büyük dalgalar yaratması üzerine Kıyıköy Belde Belediyesi, Vize Kaymakamlığı'ndan görüş alarak ortak kararla vatandaşların can güvenliği açısından denize girmesini yasakladı. Plaja da, 'Fırtınalı havalarda dalgalı denize girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela konuldu.

Kıyıköy'de denize girmek için gelen vatandaşlara görevliler tarafından denize girmenin fırtına ve dalga nedeniyle yasaklandığı bildirilince, geri dönmek zorunda kaldılar. Jandarma ve belediye ekipleri plaj ve çevresinde önlem aldı. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, alınan bu kararın tamamıyla vatandaşların can güvenliği için olduğunu belirterek, "Can güvenliği açısından böyle bir karar aldık. Karadeniz gördüğünüz gibi bir hayli dalgalı bugün. Jandarma karakol komutanımız ve kaymakamımız ile bir istişare yaptık ve can güvenliği açısından denize girmeyi yasakladık. Doğal olarak tepkiler var. Ama dediğim gibi can güvenliği açısından bu kararı aldık. Ben de istiyorum bu plaj cıvıl cıvıl olsun, gelen turistlerimiz denize girsin. Gördüğünüzü gibi burada turistlerimize yürüyüş parkuru yaptık. Turistlerimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Kusura bakmasınlar can güvenliği açısından bu hafta denize girmeyi yasakladık .Havalar böyle giderse bu kararı almaya devam edeceğiz. Biz takip ediyoruz, önümüzdeki hafta deniz bu şekil olmayacak ve Kıyıköy belediye plajı gelen misafirlerimize açık olacaktır. Kışın beldemizin nüfusu 2 bin 180 ama hafta sonralı bu rakam 20 bini buluyor. Biz 2 bin 180 kişiye hizmet ettiğimiz personel ile 20 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'DİP AKINTISI ÇOK'

Kıyıköy belediye plajında 2 yıldır cankurtaran olarak görev yapan Kerem Ayan, dalgalı havalarda uyarılara aldırış etmeyenler olduğunu ancak denizin akıntısını anlattıktan sonra ikna olduklarını söyledi. Ayan, " Bu denizin dip ve su üstü akıntısı çok. İnsanları zarar gelmemesi için sahile sokmuyoruz. Zaten belediye olarak her şeyimizi tamamladık, kuleler bitti. Temmuz aylarında deniz böyle oluyor, ara ara düzeliyor. Saatte 27 kilometre karayel esiyor. İnsanlarımızın can güvenliği için sahile almıyoruz. Geliyorlar, 'para verdik biz burada denize gireceğiz' diye bağırıyorlar. Zaman zaman tartışıyoruz. İnsanların kendi canlarını koruması gerekirken tabi bizim de göreviz bu. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

DENİZE GİREMEDİLER

İstanbul'dan arkadaşları Kıyıköy'e gelen Rafiye Solgün, dalga olması nedeniyle denize girişlerine izin verilmediğini bunun da doğru bir karar olduğunu söyledi. Solgün, "İstanbul'dan geldik arkadaşlarla birlikte biraz kafa dinlemek istedik. Fakat çok fazla dalgalı deniz. Jandarma ve belediye ekipleri izin vermiyor denize girmeye. Yerinde bir karar çünkü kocaman dalgalar var . Bizde diğer alternatiflere bakacağız. Çok güzel manzara var arka tarafta onu değerlendireceğiz" dedi.

Ailesiyle birlikte denize girmeye gelen Hayri Akın ise, "Ailece denize geldik, yoğun bir dalga var. Belediye ve jandarma tarafından sahile giriş yasak. Doğru bir karar tamamıyla can güvenliği için alınmış. Başka alternatiflere bakacağız" diye konuştu.

Bu arada denize giremeyen bazı vatandaşlar ise beldede bulunan Pabuç Deresi'nde serinlemeye çalıştı.
DHA
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