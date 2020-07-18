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Operasyonda rahatsızlanan Uzman Çavuş şehit oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'ın şehit olduğunu duyurdu.
 18 Temmuz 2020 16:26
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Operasyonda rahatsızlanan Uzman Çavuş şehit oldu

Jandarma Uzman Cavus Alper Yaman, görevli olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndan gittiği operasyonda kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman, şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Cavus Alper Yaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehidin ailesi yasa boğuldu.

Şehit Yaman'ın cenazesinin yarın yapılacak törenin ardından Ceyhan ilçesi Yeşildam Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'ın şehit olduğunu duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşamız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.
DHA
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