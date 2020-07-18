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Van'dan acı haber... Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.
 18 Temmuz 2020 16:38
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Van'dan acı haber... Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzakıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.
DHA
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