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Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti

Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 18 Temmuz 2020 16:39
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Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunu ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
DHA
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