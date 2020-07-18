Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|18 Temmuz 2020 16:39
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