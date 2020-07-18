Sivas'ın göllerinde yaz güzelliği
|18 Temmuz 2020 16:58
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SİVAS'ın Zara ve Hafik ilçeleri arasındaki yer alan göller, doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle ayrı bir görsellik kazanan Kızılçan, Ağ ve Karagöl'de seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.
Zara ve Hafik ilçeleri arasında, Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Canova köyü yakınlarında yer alan göller, rengi, doğası ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen Kızılçan, Ağ ve Karagöl'de doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Yaklaşık 200 metre derinlikteki çukurun içerisinde bulunan ve turkuaz rengi ile görenleri hayran bırakan Kızılçan Gölü, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca yukarıdan görüntülendiğinde göz ve kirpikleri andıran görüntüsü ile dikkat çeken Ağ Göl de Zara ilçesinin dikkat çeken doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Göller, havadan drone ile görüntülendi.
'GÖLLERİMİZ GÖRÜLMEYE DEĞER'
Canova köyü muhtarı Yahya Şahin, "Göllerimiz doğal görünümü ile kendilerine hayran bırakıyor. Kızılçan Gölü?müz köyümüzün nazarlığıdır ve incisidir. Bu gölümüzle gurur duyuyoruz. Kızılçan Gölü?müzün turizme kazandırılması lazım. Yerli ve yabancı turistler gelip, bakıyor. Ayrıca bu gölümüze benzer iki gölümüz daha var. Onlar da Karagöl ve Ağ Göl'dür. Karagöl suyunun kara olmasından, Ağ Göl de suyunun berrak olmasından dolayı bu isimleri almıştır. Bu göllerimizde görülmeye ve gezilmeye değerdir" diye konuştu.
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