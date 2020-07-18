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Bakan Albayrak G20 mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı"
 18 Temmuz 2020 17:15
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Bakan Albayrak G20 mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini aktaran Albayrak, "İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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