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Bağcılar'da polise saldırı kameraya yansıdı
İstanbul Bağcılar'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
|18 Temmuz 2020 17:33
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İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İstanbul Bağcılar'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
- Valilik açıklaması
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00'te Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, narkotim ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.İstanbul'da polise hain saldırı... 1 polis şehit oldu
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