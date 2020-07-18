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Davutoğlu: Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız." dedi.
 18 Temmuz 2020 17:47
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Davutoğlu: Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız." dedi.

Davutoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin Karatay ve Meram İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, memleketi Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyasi çalışmalarına ilişkin uzun ve çetin bir yolculuğun içinde olduklarını anlatan Davutoğlu, "Siyaset bilimciler Gelecek Partisi'nin kurucu üyelerinin geçmişlerine baksınlar. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Gelecek Partisi kadar kapsayıcı ve kuşatıcı ikinci bir parti kurulmamıştır. Türkiye'de ne kadar renk varsa kurucularımızın arasındadır." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, partisinin sembolünün asırları kuşatan bir çınar olduğuna işaret ederek, "Bu çınarın altına herkes girecek ve buraya gelenlere kimlik sormayacağız. Partimizde, 12 Eylül'ün zindanlarında düşüncelerinden dolayı hapis yatmış ülkücü, sağcı, muhafazakarlar da var, solcular da var. Biz, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Bu topraklara muhabbet tohumları ekmeye geliyoruz.' Kapsayıcı siyasetin parçasıyız. Onun için birileri düşüşte biz de yükselişteyiz." diye konuştu.

Adaletin yeniden ihya edilmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, ülkede vicdan sahibi, bağımsız yargı mensuplarına ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

- "Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir"

Politikada doğru hamleleri desteklediklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız. Geçtiğimiz günlerde 'zoom' üzerinden yapılan uluslararası bir toplantıda, bunu gururla savundum. Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir. Ayasofya'nın mimarisine, kubbesine ve minarelerine sahip çıkmak esas değildir."

Fatih Sultan Mehmed'in ahlakına sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Davudoğlu, "Fatih Sultan Mehmed'in ahlakı, kadının huzuruna vardığında Hristiyan bir vatandaşla eşit bir şekilde ayakta durmak ve kadının verdiği hükme razı olmaktır. Kadılara, bugünkü hakimlere talimat verenler, Fatih'in ahlakından bahsedemezler. Çünkü çok açık söylemişti, 'Gerekli talimatları verdim.' demişti. Gelecek Partisi iktidarında hakimlere talimat verilmeyecek. Hakimlere, 'Talimatı vicdanınızdan alın' diyeceğiz. Hukukta ve adalette talimat vicdandan alınır, siyasi otoriteden değil. Adaleti ihya edeceğiz. Hak, hukuk ve adaleti bu ülkede tekrar kaim kılacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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