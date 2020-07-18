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Devlet desteğiyle istihdamı artırdılar

Bingöl OSB'de faaliyet gösteren özel bir tekstil firması, devlet desteğiyle Kovid-19 öncesinde 160 olan çalışan sayısını 220'ye çıkardı.
 18 Temmuz 2020 18:08
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Devlet desteğiyle istihdamı artırdılar

Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren özel bir tekstil firması, devlet desteği sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde 160 olan çalışan sayısını pandemi sürecinde 220'ye çıkardı.

Vesa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Saban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 6. teşvik bölgesinde yer alan Bingöl'de 2017'de kurulduğunu ve 60 kişiyle üretime başladıklarını söyledi.

Her geçen yıl büyüyen ve istihdam sağlayan bir firma olduklarını aktaran Saban, pandemi sürecinde de işlerin aksatılmadan devam ettiğini anlattı.

Bilinen bir markanın ürünlerinin üretimini yaptıklarını dile getiren Saban, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde ocak ayında çalışan sayımız 160'tı. Bu süreçte hiçbir şekilde işlerimizde bir aksama olmadan çalışmalarımızı sürdürdük ve pandemi sürecinde 60 kişiyi daha işe alarak çalışan sayımızı 220'ye çıkardık. Şu an işlerimizde hiçbir durgunluk yok ve tam gaz çalışıyoruz. Pandemi sürecinde gerekli tedbirler alındı, iş yerine gelen her personelin ateşi ölçülüyor, maskeler takılıyor ve sosyal mesafe korunuyor, haftada 2 defa dezenfektan yapılıyor."

Bingöl'ün 6. teşvik bölgesinde yer almasından dolayı devletin bir çok desteğinin olduğunu vurgulayan Saban, "İş-Kur aracılığıyla her 6 ayda bir personel alımı yapıyoruz. Teşvik konusunda 6. bölgede yer aldığımız için sigorta primleri konusunda da devlet desteğini alıyoruz. Bize yardımcı olan ve katkısı olan herkese ve her kuruma teşekkür ediyoruz. Devlet desteği sayesinde sürekli geliştik ve büyüyen bir firma olduk." diye konuştu.

Hedef ayda 70 bin ürün üretmek

Firmanın aylık 50-60 bin ürün ürettiğini bildiren Saban, bu rakamı 70 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Pandemi sürecinde işlerde biraz durgunluk olmasına rağmen ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini belirten Saban, "Bundan sonra inşallah daha güzel olacaktır. Çalışanlara asgari ücret ödeniyor. Resmi tatillerde çalışmıyoruz. Fazla mesai ödemesi yapılıyor. Bingöl gibi bir ilde 220 kişinin çalışması, en az bin kişiye katkı sağlıyor." dedi.

Tekstil firmasında çalışan Zehra Koşunkardı da işinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Koşunkardı, "Makineciydim, sonra şef oldum ve hala işime devam ediyorum. Çok iyi ve temiz bir yer. Pandemi sürecinde korktuğumuz için kısa bir ara verdik. Daha sonra gerekli önlemler alındı ve işimize devam ettik." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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