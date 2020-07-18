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Kredi kartı limitini düşürmeye gitti, dolandırıldığını öğrendi

Elazığ'da temizlik işinde çalışan bir kişi, kendisinden habersiz kimliği belirsiz şahısların kredi kartından online alış veriş yapması sonucu 12 bin 806 TL dolandırıldı. Kartının limitini düşürmek için gittiği bankada durumu öğrenen Mustafa Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 18 Temmuz 2020 18:26
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Kredi kartı limitini düşürmeye gitti, dolandırıldığını öğrendi

Elazığ'da temizlik işinde çalışan bir kişi, kendisinden habersiz kimliği belirsiz şahısların kredi kartından online alış veriş yapması sonucu 12 bin 806 TL dolandırıldı. Kartının limitini düşürmek için gittiği bankada durumu öğrenen Mustafa Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'da yaşayan ve belediyede temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Yıldız'ın (40) kredi kartından alışveriş yapılarak 12 bin 806 TL çekildi. Hiç kullanmadığı kartının limitini düşürmek için bankaya giden Yıldız, borcunun olduğunu ve kartıyla alışveriş sitesinden ürün alındığını öğrendi. Dolandırıldığını ve alışverişin üzerinden 4 gün geçtiğini anlayan Yıldız'ın kartları güvenlik amaçlı banka tarafından bloke edildi. Alışveriş sitesinin müşteri hizmetleri ile görüşen fakat sonuç alamayan Yıldız, savcılığa suç duyurunda bulundu.

Kredi kartından bilgisi dışında alıveriş sitesinden 12 bin 806 TL'lik bir ürün alındığını belirten Mustafa Yıldız, "Geç fark ettim. Ürün sipariş verilmiş. 4 gün sonra kartımın limitini düşürmek için tesadüfen bankaya gittim. Banka bana kart borcunuz ödeyin ve düşürelim dedi. Bende şaşırdım, kullanmadığım bir kartın borcu nasıl olsun. Bana bir alışveriş sitesinden ürün alındığını söylediler. Onlarda dolandırıldığı mı anladılar ve tüm hesaplarım bloke edildi. Banka bana gerekli evrakları çıkardı ve savcılığa gittim. Gerekli başvuruları yaptık. Kuruluşu arıyorum ben ne aldım diye ama bana herhangi bir cevap vermiyor. Kim sipariş verdi ve nereye gidiyor diye sordum. Hiçbir cevap vermediler. Benim adıma ürünü sipariş veren kişi H.C. ve bu ismi bana ürünü sipariş ettikten sonra verdiler. Oradan da Karaman ilçesi Göktepe merkez şubesine kargoya gitmiş. Y.K.adında bir şahsa teslim ediliyor. Ürünü iptal ettik demelerine, 2 saat sonra arayın paranızı teslim edelim demelerine rağmen ürünü teslim ettiler. Bin defa ürünü durdurmak için aradık. Çünkü ürün daha teslim edilmemişti. Bunlara nazaran bu alışveriş sitesi biz paramızı aldık demeye getirdi" dedi.

O gün telefonunun donduğunu ve ekranını yaptırmak için telefoncuya verdiğini aktaran Yıldız, "Aynı gün kredi kartım başka bir telefona kurulup bu işlem yapılmış. Kartım ve bilgim cebimde iken nasıl kopyalanıp yapılıyor anlamadım. Bankaya da şikayetimi bildirdim. Ödemeyi de yapmak zorunda kaldım. Çünkü bu parayı er veya geç benden alacaklardı. Ben belediye personeliyim aldığım para lazım. Borç alarak bunu ödedim. Büyük bir sıkıntıya girdim. Devlet yetkilerinden yardım bekliyorum. Nice insanla bu hale geliyor. Banka kadar sağlam bir yer yok. Artık bankalara güvenemeyeceksek daha neden bankalarla çalışıyoruz. Bankaların büyük bir zafiyeti var" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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