Kayıp mahalle bekçisi ölü olarak bulundu
|18 Temmuz 2020 18:30
|Yazdır
HATAY'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan mahalle bekçisi Erkan E. (29), zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.
2018 yılında girdiği sınavı kazanarak mahalle bekçisi olarak görev yapmaya başlayan mahalle bekçisi Erkan E., dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Erkan E.'yi merak eden yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bekçinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bugün öğleden sonra Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde vatandaşlar, zeytin bahçesi içerisinde bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETMİŞ
Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin kayıp mahalle bekçisi Erkan E.'ye ait olduğu belirlendi. Bekçinin ölümünü haber alan yakınları, cansız bedenin bulunun bölgeye geldi. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarını, polis ekipleri teselli etti. Erkan E.'nin kafasına aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiğinin saptanması üzerine polis, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Erkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bağcılar'da polise saldırı kameraya yansıdı
18 Temmuz 2020 17:33
|Van'dan acı haber... Ölü sayısı 50'ye yükseldi
18 Temmuz 2020 16:38
|İstanbul'da polise hain saldırı... 1 polis şehit oldu
18 Temmuz 2020 15:59
|Muğla'da çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı
18 Temmuz 2020 14:51
|Hakkari'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 yaralı
18 Temmuz 2020 14:49
|Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
18 Temmuz 2020 13:28
|Van Gölü'nde kaybolan iki kişinin daha cesedi bulundu
18 Temmuz 2020 13:15
|Çocuğunu sarkıtıp 'atayım mı' diye bağırdı
18 Temmuz 2020 10:53
|Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
18 Temmuz 2020 10:35
|İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu
18 Temmuz 2020 10:20