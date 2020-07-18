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Gaziantep Büyükşehir'den aspir üretimi için önemli adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali arsasının bir bölümünde tohum elde etmek için ekilen aspirin ilk hasadı yapıldı.
 18 Temmuz 2020 18:45
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Gaziantep Büyükşehir'den aspir üretimi için önemli adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali arsasının bir bölümünde tohum elde etmek için ekilen aspirin ilk hasadı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı aspir hasadından elde edilen tohum, oluşturulan proje kapsamında ekim için çiftçiye dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 sene önce faaliyete aldığı Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali'nin arsasında katı ve sıvı hayvansal atıkları kullanarak yüzde yüz doğal olarak tohum elde etmek amacıyla aspir (yabani safran) yetiştirme denemesinde başarı yakaladı. Gaziantep gastronomisinde önemli yer tutan ve özellikle yoğurtlu yemeklerde kullanılan aspirin üretimi için elde edilen tohumlar çiftçilere sözleşmeli dağıtılacak, hem birim alanda çiftçinin elde edeceği gelir arttırılması sağlanacak, hem de şehrin aspir ihtiyacı karşılanacak.

Elde edilen ilk ürünlerin hasadına ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik katıldı. Oluşturacağı "Aspir Tanıtım ve Üretim Projesi" ile de tohumların Şahinbey ve Oğuzeli çiftçileriyle beraber yapılacak ekimlerle bölge tarımına yeni bir ürün kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yağmurun az olmasıyla beraber kuraklığın çiftçiyi etkilememesini ve ekonomik refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Kuraklığa dayanıklı ve ortalama yağ oranı yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişebilen bir yağ bitkisi olan aspir bitkisi, içeriğindeki omega 6 ile linoleik asit sayesinde vücudun dengesini korumaya ve kolesterolü dengelemeye yardımcı oluyor. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltan aspir, damar sertliğini önlemesi ve vücut direncini de arttırmasıyla biliniyor.

"Yeni dönemde çiftçi rahatlamazsa esnaf ve şehir ekonomisi rahatlamaz"

Büyükşehir'in yürüttüğü aspir ekim çalışmasının ilk hasadında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli'nin toprağı, havası ve suyunun çok özel olduğunu belirterek, "Yaklaşık iki yıl önce biyogaz tesisimizi devreye aldık, ilk kez bir yerel yönetim katı ve sıvı hayvanların atıklarından enerji üretti. Bizim için önemliydi bu proje, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan büyük destek aldık. Arkadaşlarımızın gayreti, bilgi birikimi ile Almanya'da kullanılan modeli Türkiye'de ilk defa biz uyguladık ve şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunun önünü ve arkasını iyi beslemek gerekiyor. Biyogazla biz çeşitlendirmeyi de yapacağımız zaman bizim için de en büyük hedef Tohum Bankası oluşturmak, baharat kütüphanesi oluşturmak. Buda toprakla başlıyor, kendi ata tohumlarımız var. Çocukluğumdan bu yana en çok sevdiğim yemeklerden birisi olan şiveydiz, yoğurtlu patates gibi yoğurtlu yemekleri yapmak çok zordur. Üzerinde onu zenginleştiren çok güzel bir görüntü var. O renk, o tat buradan, aspirden geliyor. Büyük bir lezzet, büyük bir renk, büyük bir zerafet katıyor yemeğe. Biz burada bir an önce bir deneme yaptık. Dünyada artık böyle yapılıyor. Pandemi sonrası gıda güvenliği, gıda tedariki, kendi kendine yetme. Bunları gerçekleştirmek için bütün iş toprakla başlıyor. Bu denemeyi yaptık ve güzelliği beraber yaşıyoruz. Öte yandan aromatik bir şifa kaynağı aspir. İçindeki yağı tıbbi olarak birçok hastalıkta tedavi olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi içindeki yüksek protein, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biz bunu başarmış olarak buradayız. Bunu başarmak çok önemli ama asıl Oğuzeli'nde bunu yapmak ayrı iyi. Çünkü Oğuzeli'nin her karış toprağını hiç boş bırakamayız. Bizim yeşil altınımız fıstık, beyaz altınımız sarımsak, kırmızı altınımız ise artık aspir olacak. Her yönünden altın. Bunu hem yerinde görmek, hem de arkadaşlarımızın bunu daha nasıl büyütebiliriz diye buradayız. Yeni dönemde çiftçi rahatlamazsa esnaf ve şehir ekonomisi rahatlamaz. Her şey çiftçide ve tohumda başlıyor. Büyükşehir olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise aspir çiçeğinin her yerde yetişmediğini ve bu bakımdan farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu bitkinin özelliği ise çiçeğinden belli, güneşi görünce açılıyor sonrasında kendiliğinden kapanıyor. Bu özel ürüne emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tıbbi ilaç sanayisinde kullanılıyor ama özellikle yoğurtlu yemeklerimizde ve çorbalarımızda çok özel ürün, fiyatı altınla yarışıyor. Bütün çiftçilerimizi aspir yetiştirme konusunda teşvik etmemiz lazım. Daha çok para kazanacaklar, topraktan daha fazla ürün, daha fazla kazanç sağlayacaklar" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin üretken belediyecilikte hiçbir şeyi ziyan etmeden topluma ve bölgeye katkı sağladığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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