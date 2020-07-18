Twitter 'hack'lenen hesap sayısını açıkladı
Sosyal medya platformu Twitter'e önceki gün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının 'hack'lendiği duyuruldu.
|18 Temmuz 2020 18:48
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Sosyal medya platformu Twitter'da hacklenme skandalı yaşanıyor. Dünyaca ünlü siyasilerin ve büyük şirketlerin hesapları tek tek hackleniyor.
Twitter'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Twitter yaptığı açıklamada, sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor ifadesi kullanıldı.
Saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hack'lendiği duyuruldu. Twitter'a önceki gün yapılan sanal saldırıda aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.
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