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AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın acı günü

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın annesinin cenazesi toprağa verildi.
 18 Temmuz 2020 18:54
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AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın acı günü

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın annesinin cenazesi toprağa verildi.

Cilt kanseri rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi gören Altay'ın 74 yaşındaki annesi Cennet Altay, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cennet Altay'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da cenaze namazı öncesinde camiye gelerek Altay'a başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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