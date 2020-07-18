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Bakan Murat Kurum'dan 'Ayasofya' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'mızı inşallah 24 Temmuz'da cuma namazıyla tüm İslam alemine kazandırmış olacağız. Allah'a hamdediyoruz." dedi.
 18 Temmuz 2020 18:56
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Bakan Murat Kurum'dan 'Ayasofya' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'mızı inşallah 24 Temmuz'da cuma namazıyla tüm İslam alemine kazandırmış olacağız. Allah'a hamdediyoruz." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, Kilis Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Kurum, kentte eğitimden kültüre birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin hayalle başladığını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hayal ediyoruz. Ülkemizin geleceğine ilişkin adımları hep birlikte atacağız. En son Ayasofya örneğinde olduğu gibi. Özlemini, hasretini giderdiğimiz Ayasofya'mızı inşallah 24 Temmuz'da cuma namazıyla tüm İslam alemine kazandırmış olacağız. Allah'a hamdediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu iradeden dolayı, Türkiye Cumhuriyetini bir ferdi, bir vatandaşı olarak şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah hayallerimiz bitmeyecek."

Bu hayallere halkın desteğiyle ulaşacaklarını dile getiren Kurum, 18 yıllık süreçte ülkede birçok yatırımın hayata geçirildiğini aktardı.

Kurum, "Kilis'imiz 4,5 milyar liralık yatırım gördü. Eğitimden sağlığa, kültüre, sanayiye, çevre ve şehircilik alanına kadar birçok yatırımı şehrimize kazandırdık. İnşallah hep birlikte çok daha güzel projeleri gerçekleştireceğiz. Biz bu anlamda, Kilis'imizin yanındayız, hizmetindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 sürecince tüm dünyaya örnek olacak başarılı bir duruş sergilediğini kaydeden Kurum, "81 ilimizde güvenlik güçlerimizle, sağlık birimlerimizle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu duruşu her zaman zor günde verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Biz bir ve beraber oldukça toprağımıza da askerimize de ezanımıza da bayrağımıza da kimse dokunamaz, el uzatamaz. İnşallah biz bu anlayışımızı ilelebet hep birlikte sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Hilmi Dülger de katıldı.
Anadolu Ajansı
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