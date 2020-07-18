İstanbul genelinde huzur - asayiş uygulaması yapılıyor
|18 Temmuz 2020 19:18
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İstanbul'un 39 ilçesinde, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetim yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriyor.
Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.
Asayiş uygulaması saat 21.00'e kadar devam edecek.
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