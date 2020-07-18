Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temel atma törenin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden rahatsızlık duyanlar hemen karalama kampanyasına başladı. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine eleştirdiler. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik.

"BURASI SADECE FABRİKA DEĞİL, DEVASA ÜRETİM TESİSİDİR"

Koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Sağlıktan ulaşıma, teknoloji de her alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı. Salgına rağmen devasa projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Burası sadece fabrika değildir, devasa üretim tesisidir. TOGG tarafından üretilecek tüm üretimin argesi burada yapılacak burada üretilecektir. Tüm bunları yaparken çevre hassasiyeti üst düzeyde. . Kıymetli misafirler unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur. Türkiye'nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir.

"MİLYONLARCA YÜREK YENİDEN HEYECANA KAPILDI"

Kıymetli misafirler unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur. Türkiye'nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

"ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMADIK"

Devrim otomobili de basit sebeplerle kaldırılmıştır. Ürettiğini tüm dünyaya ihraç etmek istememiz hep engellenmiştir. Korku lobisi hep işe geçmiştir. Şükrü Er karşılaştığı zorlukları, ''Tartışmanın bir tarafında yaparız diye müteşebbisler diğer tarafta yapamazsınız diyenler vardı. Birinciler akla sığınıyordu. İkinciler telaş içinde propaganda için her şeyi harcama yapıyordu.'' diyor. Devrim otomobili ithalatçı çevreler tarafından engellendi. Bizi engelleyenler tıplı bugün olduğu gibi CHP zihniyeti idi. Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan anlayışa karşı gelerek bugünlere geldik. Hem şeytan taşladık, hem tavaf ettik. Asla umutsuzluğa kapılmadık.

"DEVLETİMİZİN HAZİNESİ BU İŞİ BİTİRMEYE YETER"

Herhangi bir aksilik oldu. Devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neler başaracağını biliyoruz. Hamdolsun milletimiz de bizim mücadelemizi görüyor, destekliyor. Anketler milletimizin bu projeye destekleme oranının yüzde 90'lara ulaştığını görüyoruz. Çin'de dış tasarım, Avrupa'da tasarım tescil sürecimiz bitti. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayıp, aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz

"EN İYİLER YOLUNDA ADIM ATMAYA HAZIRIZ"

Bölgedeki üniversitelerde işbirliği içinde yenilikçi fikirlerin önünü açacağız. Şimdiden Türkiye'nin otomobili yola çıkıyor. Kendini TOGG ile ispatlayan şirketler küreselleşme yolunda adım atacaktır. Dünyada en iyiler yolunda adım atmaya hazırız. İnşallah pek çok işimizde olduğu gibi anlımızın akıyla çıkacağız.

"YILIN İLK DÖNEMİNDE 606 FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ"

Koronavirüs sürecinde Mayıs ayında Nisan'a göre üretim kapasitemiz 17.4 arttı. Sanayi siciline 7 bin işetme katıldı. Haziran ayında 1421 işletme kuruldu. Yılın ilk döneminde 606 fabrika üretime geçti.