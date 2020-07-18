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Erzurumspor Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.
 18 Temmuz 2020 19:45
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Erzurumspor Süper Lig'de!

Mehmet Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarak bir yıllık hasreti dindirdi.

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Altay'ı 1-0 yenip puanını 59'a çıkaran Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkmak için Ümraniyespor'u konuk etti.

Galibiyet parolasıyla maça çıkan Dadaşlar, henüz 7'de Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 30'da kazanılan penaltıda hata yapmayan Hamroun, ilk devrenin skorunu belirledi. 56'da Muhammed Gönülaçar ile farkı 1'e indiren Ümraniye, 81'de kalesini gole kapatamadı.

Takımın en flaş isimlerinden olan Emrah, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak farkı açtı, 89'da Pote fişi çekti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi. Sezonun büyük bir kısmını ikinci sırada götüren Erzurumspor, söz konusu maçtan galibiyetle ayrılınca en yakın takipçisi Adana Demirspor'un İstanbulspor karşısında alacağı skordan etkilenmeden Süper Lig'e yükseldi.

Gösterdiği bu başarı ile bir yıl ara verdiği Süper Lig'e tarihinde ikinci kez yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı.

Kaynak: Fanatik
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