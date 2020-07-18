3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|18 Temmuz 2020 20:23
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
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