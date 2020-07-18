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FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i itirafçı oldu

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
 18 Temmuz 2020 20:37
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FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i itirafçı oldu

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan muvazzaflardan S.G. ile T.A. savcılık talimatıyla salıverildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı ve yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muvazzaflardan 1'i ise tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyelerince ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlarda 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önceden askeri liseden atılan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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