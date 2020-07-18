TOGG tesislerinde 4 bin 300 kişinin istihdamı planlanıyor
|18 Temmuz 2020 22:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.
TESİS HAKKINDA
TOGG Tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruluyor. İnşaatın 18 ayda tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor. TOGG Tesislerinde 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. TOGG Tesisi, TOGG'un 'Mobilite Ekosistemi' kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak.
Tesiste, 2022 yılı sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet aracı dünya otomotiv piyasası ile buluşturacak.
TOGG Tesisi'ne özel olarak hafta içerisinde bir de kampanya başlatıldı ve tüm Türkiye bu heyecana ortak edildi. Bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler için 'yeniliktebendevarim.com' internet sitesi üzerinden isimlerini yazma, görsel oluşturma ve paylaşma imkanı yaratıldı. Şu ana kadar yüz binlerce kişi ismini bu tarihi ana ortak olmak için kaydetti. Bu site üzerinden kaydolanların isimleri bir kapsül aracılığıyla bu tesisin temelinde olacak. Kampanya 18 Temmuz Cumartesi 21.30'a kadar devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla Türkiyenin ilk yerli otomobili TOGGun üretileceği fabrikanın temeli Bursanın Gemlik ilçesinde atıldı.MemurlarNet (@memurlarnet) July 18, 2020
*TOGG Tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruluyor.
*4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. pic.twitter.com/u65UD7bNsB
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