Bakan Koca'dan Erzurumspor'un taraftarına çağrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
|18 Temmuz 2020 22:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.
Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın. pic.twitter.com/FNZAxKxKmrDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020
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