Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı! 11 bin TL ceza yedi
|18 Temmuz 2020 22:48
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücü M.Ç.G.'ye, 11 bin TL ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker caddesi üzerinde yaptığı devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Polis, sürücü M.Ç.G.'nin ehliyetinin olmadığını, otomobilin üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğunu belirledi.
Şase numarası sorgulandığında ise otomobilin trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Polis, sürücü M.Ç.G. hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan işlem yaparken, toplam 11 bin TL de ceza kesti. Otomobil ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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