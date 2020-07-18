Şehit polislerin isimleri zırhlı araçlara verildi
Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 polis memurunun isimlerini zırhlı araçlara verdi.
|18 Temmuz 2020 23:18
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 polis memurunun isimlerini zırhlı araçlara verdi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ile Burak Derya'nın isimlerinin zırhlı araçlara verildiği belirtildi.
Kazada 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.
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