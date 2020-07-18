1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı isteğe bağlı şube müdürlüğü yer değişikliği başvurularını Pazartesi gününe kadar uzattı.
 18 Temmuz 2020 23:23
Yazdır
MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı isteğe bağlı şube müdürlüğü yer değişikliği başvurularını Pazartesi gününe kadar uzattı.

4 ve 5. bölgelerde çalışan ve yeniden atana 513 şube müdürü arkadaş isteğe bağlı başvurusunda bulunabilecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu eğitim yılını 'matematiği sevmek için işbirliği' yılı ilan edelim'
18 Temmuz 2020 12:55		 20 soruda LGS tercihleri
18 Temmuz 2020 09:30
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 18:19		 MEB, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı
17 Temmuz 2020 17:23
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
17 Temmuz 2020 11:38		 LGS'de cevap kağıdı kaybolan öğrencinin sınavı iptal edildi
16 Temmuz 2020 18:12
MEB, milli sporcu atama sonuçlarını açıkladı
16 Temmuz 2020 17:41		 MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
16 Temmuz 2020 12:35
MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı
16 Temmuz 2020 11:35		 2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
16 Temmuz 2020 09:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - TOKİ, güya taksit ertelemişti!00:02 - Birim sekreteri atamasında ilgili dekan veya müdürün görüşü alınmalı mı?00:00 - 19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - Kura Nehri'nin oluşturduğu menderesler mest ediyor23:45 - Polisten kaçan alkollü sürücü, motorlu trafik polisine çarptı23:23 - MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı
23:18 - Şehit polislerin isimleri zırhlı araçlara verildi23:15 - Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisinin alzaymır çalışması patent aşamasında23:13 - Kazada hayatını kaybeden öğretmen ve ailesi toprağa verildi23:10 - Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı23:08 - Artvin'de Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor22:48 - Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı! 11 bin TL ceza yedi
22:45 - Şehit polisin evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı22:42 - Bakan Koca'dan Erzurumspor'un taraftarına çağrı22:30 - Kayıp mahalle bekçisi ölü olarak bulundu22:11 - Rize'de 91 yılın yağış rekoru kırıldı22:10 - Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması başladı
22:03 - TOGG tesislerinde 4 bin 300 kişinin istihdamı planlanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
Birim sekreteri atamasında ilgili dekan veya müdürün görüşü alınmalı mı?
19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın bilezik 2
vis a vis 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
patates kızartması 4
bayram ikramiyesi artsın talebi 2
nicolas anelka 1
maskesiz girmeyin 2
ücretsiz izin uygulamasının 1 temmuz 2021 e uzatılması 1
ateş ölçer 1
İlişkide rol yapmak 2
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam