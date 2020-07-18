MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı isteğe bağlı şube müdürlüğü yer değişikliği başvurularını Pazartesi gününe kadar uzattı.
|18 Temmuz 2020 23:23
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