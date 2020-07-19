Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakilleri açıklayamadı
|19 Temmuz 2020 15:33
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Nisan 2020 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin atama ve yer değişikliğini düzenleyen Yönetmelik kapsamında 2020 yılı için yapılacak iller arası yer değişikliği atamalarına ilişkin tercihler 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru ve bölge bazında ilan edilen unvanlara ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir."
Bakanlık Mayıs içinde başvuruları aldı. Ancak internet ortamında başvurular alınmasına rağmen sonuçlar hala açıklanamamıştır. Eşi nakil isteyecek diğer kurum çalışanı olan memurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sonuçları açıklayamadığı için belirsiz bir süreç içinde beklemektedir.
Sitemize Whatsapp hattı üzerinden ulaşan bir ziyaretçimiz "Başvuru alındı ama 3 ay dır sonuçlar açıklanmıyor. İnternet ortamında başvurular alındı isteseler ertesi gün bile açıklarlardı ama 3 ay oldu bir açıklama sonuç yok. Eşim MEB'de çalışıyor yakında onların da başvuruları olacak, benim durum belli olmadığı için eşim tayin isteyip isteyemeyeceği konusunda belirsiz. Bir çok kişi benim durumumda. Maalesef Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bizi mağdur ediyor, lütfen haber yapın teşekkürler" dedi.
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