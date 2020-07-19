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19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 19 Temmuz 2020 00:00
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19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

SPOR

1- Süper Lig'in 33. haftası Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Fenerbahçe, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla sona erecek.

(Rize/Trabzon/Ankara/Sivas/İstanbul/Antalya/21.00)

2 - TFF 1. Lig'in son haftası Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/Ankara/17.30)

3 - Formula 1'de 2020 sezonunun üçüncü yarışı Macaristan'da yapılacak.

(Budapeşte/16.10)

***

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Anadolu Ajansı
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