19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|19 Temmuz 2020 00:00
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
(Trablus)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.
GÜNCEL
1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Van)
SPOR
1- Süper Lig'in 33. haftası Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Fenerbahçe, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla sona erecek.
(Rize/Trabzon/Ankara/Sivas/İstanbul/Antalya/21.00)
2 - TFF 1. Lig'in son haftası Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/Ankara/17.30)
3 - Formula 1'de 2020 sezonunun üçüncü yarışı Macaristan'da yapılacak.
(Budapeşte/16.10)
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