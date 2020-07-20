İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
|20 Temmuz 2020 00:03
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2018-2019 toplu sözleşmede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında çalışıp da tehlikeli madde sertifikasına sahip olan personelin fiili olarak denetim yapması durumunda ek ödemesinin 20 puan artırımlı ödenmesi kararı alınmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Şef olarak görev yapan Murat Okur, bu karara istinaden 2 ay bu ek ödemeden faydalandı, fakat daha sonra sendikanın almış olduğu karara istinaden sakallı olarak ve kravatsız olarak işyerine gitmeye devam ettiği gerekçesiyle, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine istinaden Uyarma cezası verildi.
Murat Okur, Uyarma cezasını idare mahkemesinde iptal ettirdi.
Ancak, işyeri, Kılık Kıyafet yönetmeliğini bahane ederek mobbing uygulamaya başladı ve 20 puan olan ek ödemeden faydalanmaması için onu kasıtlı olarak denetime göndermedi.
Murat Okur idare mahkemesinde açtığı davada, denetime gönderilmeme işlemini de iptal ettirdi.
İŞTE MAHKEME KARARI
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