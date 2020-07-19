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TOKİ, güya taksit ertelemişti!

TOKİ pandemi sürecinde kolaylık olsun diye 2 AY taksit ertelemişti. Ancak TOKİ ertelediği taksit tutarlarını önümüzdeki 6 aya ekledi.
 19 Temmuz 2020 00:15
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TOKİ, güya taksit ertelemişti!

TOKİ pandemi sürecinde kolaylık olsun diye 2 ay taksit ertelemişti. Ancak TOKİ ertelediği taksit tutarlarını önümüzdeki 6 aya ekledi.

TOKİ tarafından ilgilere gönderilen mesajda "2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait taksit geri ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir. Taksit ödemeleri 2020 Haziran ayından itibaren başlayacaktır.
Ertelenen taksit geri ödemeleri ise Temmuz Aralık aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine ilave edilmek suretiyle 6 eşit taksitle tahsil edilecektir." denildi.
Memurlar.Net - Özel

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