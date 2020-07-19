Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı
|19 Temmuz 2020 11:39
|Yazdır
İtfaiyecilikle ilgili eğitim veren hem önlisans hem de lisans düzeyinde bulunmaktadır. Bu meslek tehlikeli işlerin yapıldığı meslek grupları arasındadır.
Bu nedenle son dönemde, belediyeler, itfaiyecilikle ilgili eğitim alan mezunlara öncelik vermeye başlamış ve bu alan bir farkındalık oluşmuştur.
Örneğin Ankara, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye eri alımlarında meslekle ilgili bölümlerden mezun olanlara başvuru hakkı tanınmıştır.
Ancak Burdur Çeltikçi Belediyesi itfaiye eri alırken tüm lisans ve tüm lise mezunlarının başvurmasına imkan tanıyan bir ilan yayımlamıştır. Burdur Çeltikçi belediyesi itfaiye eri alırken, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin geçerlilik süresi devam eden itfaiye eri alım ilanlarını örnek almalı.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üç üniversite, üç sorunlu akademik ilan
18 Temmuz 2020 16:00
|Ankara Büyükşehir'de itfaiye alımı başvuru sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 11:33
|Adaylar, KPSS branş sıralamalarının güncellenmesini bekliyor
17 Temmuz 2020 10:02
|Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alımında, sözlüye alınacak adayları açıkladı
16 Temmuz 2020 21:58
|Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
14 Temmuz 2020 00:00
|Üniversite, 'Kanguru Bakım Eğitimi' almış hemşire arıyor!
13 Temmuz 2020 12:30
|CHP'li belediye de yüksek KPSS puanlı adayları eledi
13 Temmuz 2020 10:05
|TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı
13 Temmuz 2020 09:33
|MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
11 Temmuz 2020 12:30
|4 belediye 110 memur alacak
09 Temmuz 2020 16:46