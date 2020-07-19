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Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı

Burdur Çeltikçi belediyesi itfaiye eri alırken, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin geçerlilik süresi devam eden itfaiye eri alım ilanlarını örnek almalı.
 19 Temmuz 2020 11:39
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Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı

İtfaiyecilikle ilgili eğitim veren hem önlisans hem de lisans düzeyinde bulunmaktadır. Bu meslek tehlikeli işlerin yapıldığı meslek grupları arasındadır.

Bu nedenle son dönemde, belediyeler, itfaiyecilikle ilgili eğitim alan mezunlara öncelik vermeye başlamış ve bu alan bir farkındalık oluşmuştur.

Örneğin Ankara, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye eri alımlarında meslekle ilgili bölümlerden mezun olanlara başvuru hakkı tanınmıştır.

Ancak Burdur Çeltikçi Belediyesi itfaiye eri alırken tüm lisans ve tüm lise mezunlarının başvurmasına imkan tanıyan bir ilan yayımlamıştır. Burdur Çeltikçi belediyesi itfaiye eri alırken, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin geçerlilik süresi devam eden itfaiye eri alım ilanlarını örnek almalı.

Memurlar.Net - Özel

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