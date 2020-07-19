İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"m) Mesleki gelişim faaliyeti: Bakanlık personeli ile özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeline yönelik olarak yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetini,

n) Öğretmen destek merkezi: İl milli eğitim müdürlükleri ile Bakanlıkça uygun görülen ilçe milli eğitim müdürlüklerinde; mesleki gelişim faaliyetlerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri Birimine bağlı olarak kurulan merkezi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"l) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme,

m) Basın ve Halkla İlişkiler,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"g) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri

MADDE 22/A - (1) Öğretmen yetiştirme ve geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik yıllık mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim ihtiyacı, üst belgeler ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlamak, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.

b) Merkezi talimatla, mahallinde düzenlenecek olan mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

c) Mahalli mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde Bakanlıkça onaylanan standart eğitim programlarını kullanmak.

ç) Standart eğitim programı bulunmayan veya ihtiyaç halinde güncellenmesi talep edilen eğitim programının taslağını hazırlamak ve onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek.

d) Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimleri ile ilgili faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

e) Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi iş ve işlemlerini yürütmek ve ilgili birimlerle/şubelerle koordine etmek.

f) Mesleki gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri hazırlamak.

g) Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, mahalli araştırma ve projeler yapmak.

ğ) Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleki gelişim projelerine ilişkin mali iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak takip etmek.

h) Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Uygulama öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

j) 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

k) Öğretmen ve okul/kurum yöneticilerinin ulusal, uluslararası düzeydeki bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.

(2) İl milli eğitim müdürlüklerinde birinci fıkrada sayılan görevler, il milli eğitim müdürlüğü öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri şubesi bünyesinde oluşturulan öğretmen destek merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi halinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinde il öğretmen destek merkezi koordinesinde öğretmen destek merkezleri oluşturulabilir.

(3) Öğretmen destek merkezlerinin kuruluşu, çalışma esasları ile diğer hususlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Basın ve halkla ilişkiler hizmetleri

MADDE 22/B - (1) Basın ve halkla ilişkilere yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Milli eğitim müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını ve 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak.

c) Milli eğitim müdürlüğüne gelen başvuruları yasal işlem süresi içerisinde cevaplamak.

ç) Başvurunun alınmasını müteakip gecikmeksizin gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak. Başvuruyu yerindelik ve mevzuata uygunluk ile birlikte bütün unsurları bakımından değerlendirerek cevaplandırmak.

d) Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak için milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanına giren konularda temel nitelikteki kararlara, mal ve hizmet alımlarına, yürütülen projelere ilişkin belgelerin ve yıllık faaliyet raporlarının örneklerini bulundurmak, bu belgelerin asıllarının hangi birimde bulunduğunu ihtiva eden dosya planlarını hazırlamak.

e) Milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek.

f) Milli eğitim müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda konusu suç teşkil eden eylemler veya yangın, sel ve benzeri acil konularda gelen ihbarlarda hızlı iletişim kurulabilmesi için ilgili yöneticilerin dijital ortamda yer alan iletişim bilgilerini güncel tutmak ve iletişim araçlarının erişilebilirliğine dikkat edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmak.

g) Milli eğitim müdürlüğünün medya iletişimi ve medya takip süreçlerini etkin ve verimli kullanmasını sağlamak.

ğ) Milli eğitim müdürlüğünün faaliyetlerini takip etmek, video ve fotoğraflarını çekmek ve arşivlemek.

h) Milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince belirlenecek usul ve esaslara göre yönetmek.

ı) Milli eğitim müdürlüğüne ilişkin medyada yer alan haberleri takip etmek.

i) Milli eğitim müdürlüğünün basına açık faaliyetlerini iletişim araç ve yöntemleriyle duyurmak ve medya planlamasını yapmak.

j) Medyada yer alan haberlerden önem ve önceliği bulunanlara ilişkin olarak hazırlanacak bilgi notunu, Bakanlıkça belirlenen forma uygun şekilde hazırlayıp milli eğitim müdürüne sunmak ve Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ulaştırmak.

k) Milli eğitim müdürlüğünün internet sayfasındaki sıkça sorulan sorular sekmesini yönetmek ve güncelliğini sağlamak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26 - (1) Milli eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; protokol iş ve işlemlerini yürütmek için milli eğitim müdürlüklerinde doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilir."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.