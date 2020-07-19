Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programın konuklarından Mehmet Metiner, hükümet içinde bazı bakanlıklarda FETÖ ile iltisaklı isimlerin atandığı iddiasını dile getirdi.

Metiner'in bu iddiası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon ile canlı yayına bağlandı.

"KURUMUMA ASLA LAF ETTİRMEM"

"Ben iki kaşıkla yemek yemedim, kurumuma asla laf ettirmem, kabul etmem" diyen Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanlış varsa yanlışı kabul ederim, ama yanlış yapmam. Emaneti kılı kırk yararak gercekleştiriyorum. Bizim abi dediğimiz insanlar, basın üzerinden bizi yıpratmaya calışmasınlar."

METİNER'İ DİNLEMEDEN YAYINDAN AYRILDI

Kendisine yanıt vermek isteyen Mehmet Metiner'e Süleyman Soylu, "Bana cevap verme müsade etmiyorum" diyerek yayından ayrıldı.

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında devlet içinde bir gevşeme olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"4 yılı tamamladıktan sonraki noktada daha direngen durmamız lazım. Cumhurbaşkanımızdaki direngenliği bütün devlet kurumlarına yaymak zorundayız ama bu noktada değiliz. 2 kurum çok daha önemlidir. Silahlı bürokrasi olarak tanımladığımız ordu ve emniyet teşkilatı. Siz hala bir kısım ordu kumandanlarının en yakınlarındaki yağverlerin bile hala FETÖ'cü çıktığını görüyorsanız o zaman ordu içinde bu ktripto unsurların teşhisinde ciddi kademe kat etmedik demektir, bir diğer deyişe; herhalde gevşedik. Emniyet teşkilatımız da.. İçişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlara hatırlatmak istiyorum. Tarih Kurumu Başkanı'nın söylediği gibi 'Geçmişte yolu keşişmiş olabilir, bunları da kazanalım' gibi bir mantıkla kritik noktalara asla getirilmeleri gerekir. Elimizde isimler var. Biz de kendimize göre izliyoruz. İşte 'nedamet gösterdiler' adı altında bu tür atamalar yapılırsa; korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet gösteririz. Hükümeti eleştirmek için demiyorum. İktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersine Milli Savunma Bakanımızın da , İçişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızın da kılı kırk yarmaları gerekiyor."

Mehmet Metiner'in sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk yayınına bağlandı.

Bakan Soylu, "Başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmelere bir cevap vermezsem hem kendimize haksızlık hem bugün büyük mücadeleler veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Soylu şöyle devam etti;

"Ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben düzgün yaşayan bir adamım. Böyle sağın solun lafları ile iş yapacak bir adam değilim. Ben hükümetimizin politikalarını yürüten bir insanım. Bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adamım. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Televizyon kanallarında bizim arkadaşlarımızın elimizden isimler var demesini de kendime hakaret kabul ediyorum. Bana ulaşabilecek insanların basın üzerinden konuşmasını doğru kabul etmiyorum."

Mehmet Metiner'in konuşmak için müsaade istemesine de tepki veren Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diyerek telefonu kapattı.