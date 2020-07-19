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İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 85 bin 765 lira para cezası kesildi.
 19 Temmuz 2020 06:22
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İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 85 bin 765 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı, polis helikopterinin de destek verdiği uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetim yapan ekipler, durdurdukları şüpheli araçlardaki kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirdi.

Uygulamada, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda aranan 10 kişi ve yoklama kaçağı 87 kişi yakalanırken 5 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, 22 kişiye ve 59 araca idari para cezası kesildi. Çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edilirken toplamda 85 bin 765 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca denetlenen 301 iş yerinden 5'ine işlem yapılan uygulamada 53 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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