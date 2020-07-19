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Yabancılar yatırım için sıraya girdi

Alman çikolata ve atıştırmalık firması ile Belçikalı pil üreticisi Türkiye'de yatırım için ortaklık arayışını sürdürürken, dünyanın birçok ülkesinden firma medikal malzeme alımı için Türkiye'nin kapısını çaldı
 19 Temmuz 2020 07:15
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Yabancılar yatırım için sıraya girdi

Yabancı firmalar normalleşme sürecinin ardından Türkiye'ye yatırım için sıraya girdi. Son dönemde bir Alman çikolata üreticisi ile Belçikalı pil üreticisinin Türkiye'de yatırım için distribütör arayışında olduğu öğrenildi.

Alman çikolata firması iş teklifi detaylarını ilgili Türk şirketlerle paylaştı. Şirketin bir aile şirketi olduğu, yaklaşık 2 bin çalışanıyla gıda sektöründe önemli bir konumda bulunduğu belirtiliyor. 100'den fazla ülkeye ihracat yapan firmanın yaklaşık 500 milyon avro tutarında yıllık cirosu bulunduğu ifade ediliyor. Firmanın distribütörden aradığı özellikler arasında ise uzun süreli iş birliği için stratejik ortaklık kurabileceği, perakende gıda sektöründe ve pazarlama alanında uzmanlığı olan, çikolata, atıştırmalıklar gibi tüketim ürünlerinde tecrübe sahibi, modern depo ve tedarik zincirleri bulunması yer alıyor.

Belçika'da faaliyet gösteren pil üreticisi ise STK'lar yoluyla distribütör arayışını sürdürüyor. İş birliği yapmak isteyen firmaların temas kurması için bildirimler yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan pandemi döneminde yoğun talep üzerine ihraç edilen medikal malzemelere halen büyük ilgi olduğu belirtiliyor. Son verilere göre, Danimarka'dan galoş, ABD ve Hindistan'dan eldiven, Bosna Hersek'ten nonwoven kumaş, Moritanya'dan kauçuk medikal koruyucu, BAE'den dezenfektan, Bulgaristan'dan medikal sarf malzeme, Bangladeş ve Gana'dan N95 maske talepleri bulunuyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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