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Siparişler eve geldi, siber saldırılar arttı

Koronavirüs ile birlikte siber suçlar da artış gösterdi
 19 Temmuz 2020 07:25
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Siparişler eve geldi, siber saldırılar arttı

KoçSistem ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından hazırlanan "Covid 19 Döneminde ve Yeni Normale Geçişte e-Ticaret Sektöründe Siber Güvenliğin Önemi" konulu rapora göre salgının başladığı şubat ayından itibaren siber saldırılarda yüzde 40'lara varan oranda artış kaydedildi. Buna karşın online kanallara yönelik saldırıların iki katına çıktığı gözlemlendi.

Rapora göre ayda ortalama 3 ila 4 binlik domain satışlarının salgının en yüksek noktasında 16 bin düzeyine kadar çıktığı ifade ediliyor. Siber zorbalar bu adresler üzerinden güvenlik tedbirleri yetersiz kurumları hedef alarak fidye talep ediyor.

Tüketiciler ise DNS Zehirlenmesi denilen metotla sahte web sitelerine yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Bu yolla internetteki bütün şahsi bilgi ve veriler dışarıya açık bir hale gelirken e-Posta hesapları da çalınıyor.

Ömer Temür

Türkiye
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