Siparişler eve geldi, siber saldırılar arttı
|19 Temmuz 2020 07:25
|Yazdır
KoçSistem ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından hazırlanan "Covid 19 Döneminde ve Yeni Normale Geçişte e-Ticaret Sektöründe Siber Güvenliğin Önemi" konulu rapora göre salgının başladığı şubat ayından itibaren siber saldırılarda yüzde 40'lara varan oranda artış kaydedildi. Buna karşın online kanallara yönelik saldırıların iki katına çıktığı gözlemlendi.
Rapora göre ayda ortalama 3 ila 4 binlik domain satışlarının salgının en yüksek noktasında 16 bin düzeyine kadar çıktığı ifade ediliyor. Siber zorbalar bu adresler üzerinden güvenlik tedbirleri yetersiz kurumları hedef alarak fidye talep ediyor.
Tüketiciler ise DNS Zehirlenmesi denilen metotla sahte web sitelerine yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Bu yolla internetteki bütün şahsi bilgi ve veriler dışarıya açık bir hale gelirken e-Posta hesapları da çalınıyor.
Ömer Temür
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kredi kartı ile harcama salgın öncesini geçti
19 Temmuz 2020 09:15
|Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek
19 Temmuz 2020 08:20
|Oto pazarlarına koronavirüs kuralları
19 Temmuz 2020 07:55
|Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
19 Temmuz 2020 07:00
|Sıcaklıklar 5-8 derece artacak- Haritalı
19 Temmuz 2020 06:45
|Kazada hayatını kaybeden öğretmen ve ailesi toprağa verildi
18 Temmuz 2020 23:13
|Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı! 11 bin TL ceza yedi
18 Temmuz 2020 22:48
|Şehit polisin evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı
18 Temmuz 2020 22:45
|Özel harekatçı olmak istiyordu. Dövmeleri kabusu oldu
18 Temmuz 2020 21:35
|Profesörden kurbanlıklar için 'fiyat ve kilo' uyarısı
18 Temmuz 2020 21:32