TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak

Tanıtımı gerçekleştirildiği andan itibaren tüm Türkiye'de büyük ilgi ve heyecanla karşılanan, dünyada ses getiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Bursa Gemlik'teki üretim tesisinin 'İnşaat Başlangıç Töreni' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadartamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

YATIRIM EVRESİNE GEÇİLDİ

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnşaat Başlangıç Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: "Covid sonrası dönemde Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için 'Şimdi yatırım zamanı' diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik'ten başlatıyoruz. Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3,5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye'nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne kadar otomobilimizin Ar-Ge'si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti ve tasarımı da tamamen bizim olacak."

YERLİ BATARYA PAKETİYLE YOLLARDA

Törende gerçekleştirdiği sunumla TOGG Gemlik tesisinin öne çıkan ve fark atan özelliklerini anlatan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG'un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız."

AVRUPA'NIN EN İYİ FABRİKASI

Gemlik'te 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesislerini 'Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası' olarak tanımlayan TOGG CEO'su Karakaş 230 bin metre kare kapalı alanı olacak tesisi farklı kılan özellikleri "Akılllı', 'Çevre Dostu' ve 'Aynı Çatı Altında' kavramlarını ise şöyle açıkladı: "Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı. 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi."

YÜZDE 100 MİLLİYİZ

Konuşmasında TOGG'un neden 'Türkiye'nin Otomobili' olduğu sorusunu cevaplayan CEO Gürcan Karakaş, milli ve yerli kavramlarına açıklık getirdi. TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 kendisine yani Türkiye ait ürünler geliştirdiği ve bu sayede milli olduğunun altını çizen Gürcan Karakaş, "Lisans ve imtiyaz hakları bize ait, tedarikçilerimizi kendimiz belirliyoruz. Bu sebeple yüzde 100 milliyiz. Ama biz yerliyiz de. Yerlilik oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi yüksek bir orana ulaşacak. Biz işte dönüşümü tetikleyeceğiz, birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve TOGG olarak yerlilik oranında lider hale geleceğiz" diye konuştu. Tedarikçi seçimlerimizin yüzde 93'ünü tamamladıklarını ifade eden Karakaş, "Tedarikçinin yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan şirketler. OEM'e çalışacak genç parlak girişimcileri de tedarikçimiz haline getirdik" dedi.

RAKAMLARLA TOGG FABRİKASI

* İnşaat 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak

* Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak

* 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek

* 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek

* TOGG Tesisi'nde çalışanların en az yüzde 30'u kadın çalışanlardan oluşacak

* Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak

* 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak

* 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

* İstanbul-İzmir Otobanı'na 4 kilometre mesafede bulunuyor

* Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor

TOGG YATIRIMCISI GURURLU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: "Türkiye'nin Otomobili ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Ne mutlu ki emeğin, büyük uğraşın, işbirliğinin akıl-gönül birliğinin sayesinde, bugün inşaata başlıyoruz. Böylesi bir dönemde bu projeyi hayata geçirmek ülkemiz ve insanımız için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bu, bizim değil, tüm Türkiye'nin otomobili. Bu yatırımla, ülkemiz, insanımız ve ekonomimiz kazanacak. Bu projeyle yeni yeni işler doğacak. Yeni istihdam yaratılacak, inovasyon ve katma değerli üretim olacak. Zorlu Grubu olarak, bu projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin otomobili ülkemize bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun."

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Türkiye'nin gurur projelerinden birisi olan TOGG projesinin Türkiye'ye değer katacak, ülkemizi dünyada kendi otomobili üreten ülkeler ligine taşıyacak olması bakımından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin topraklarından doğmuş, 26 yıldır bu ülke için üretmiş bir şirket olarak bu projede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otomobilimizde Turkcell'in 5G entegrasyonu ve yapay zeka tabanlı yeni nesil teknolojilerinin yer alacak olması da heyecanımızı artırıyor. Bu sayede ülke insanımız hak ettiği otomobille birlikte üstün bir teknolojik araca da sahip olacak. Türkiye'nin küresel markası haline gelecek TOGG'un üretileceği Gemlik Fabrikası'nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç: "Türk otomotiv sanayisi için önemli bir gün. Türkiye'nin otomotivde kendi küresel marka yolculuğunda kısa sürede atılan bir diğer somut adıma bizzat şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu değerli vizyoner girişimin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yolda emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılar diliyorum."

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk: "BMC ailesi olarak ülkemizin geleceği için atılan bu temellerin hayırlara vesile olması temenni ediyor, emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah üretim bantlarından araçlarımızın indiği günde bir arada olur ve o mutluluğu da hep birlikte en kısa sürede yaşarız."

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: "Uzun zamandır ülkemizin gerçekleştirmeye çalıştığı yerli-milli-elektrikli otomobil hayalini, el birliğiyle gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye'nin en köklü sınai gruplarından biri olarak, biz yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu projenin de, sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşturacağı ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğini düşünüyoruz."

Şuayip Alabay