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HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

Eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'ı disipline sevk eden HDP, şimdi de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in 'tecavüz' skandalıyla gündemde. Seçim çalışması için ikna ettiği D.K.'yı Midyat'ta bir eve götüren Çelik, orada kadınla birlikte kahve içti. Uyuyakalan D.K., tecavüze uğradığını uyandıktan sonra fark etti.
 19 Temmuz 2020 07:45
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HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

HDP'li Mensur Işık'ın eşini darp ettiği haberlerinin ardından şimdi de HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay Mardin Midyat'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çelik, Ocak 2019'da partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında Midyat'taki bir Süryani derneğinde düzenlenen programa katıldı. HDP'li Çelik, burada tanıştığı D.K.'ya seçim çalışmalarını birlikte yürütmeyi teklif etti. Ancak D.K., söz konusu teklifi kabul etmeyince Çelik, bu sefer birlikte kahve içmek istediğini söyledi.

EVE DAVET ETTİ

D.K., söz konusu teklifi kabul etmesi üzerine Çelik ile birlikte Midyat'ta bir eve gitti. Tecavüz olayı da ikilinin gittiği bu evde yaşandı. Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TEHDİT ETTİ

Tecavüze uğrayan D.K., ifadesinde, Çelik'in kendisini ilaçla uyuttuğunu ileri sürdü. Eve gitmelerinin ardından kahve içtiklerini ancak kahveyi içtikten sonra uyuyakaldığını söyleyen kadın, uyandıktan sonra Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini anladığını ifade etti. D.K., ifadesinde ayrıca, HPD'li Çelik'in kendisini Süryani dernek başkanının evine götürdüğünü anlattı. D.K., Çelik'in kendisine, "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" dediğini de aktardı.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak. Olayın medyaya yansımasından sonra HDP'den talep gelmemesine rağmen, Çelik istifa ettiğini duyurdu.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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