HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
|19 Temmuz 2020 07:45
|Yazdır
HDP'li Mensur Işık'ın eşini darp ettiği haberlerinin ardından şimdi de HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay Mardin Midyat'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çelik, Ocak 2019'da partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında Midyat'taki bir Süryani derneğinde düzenlenen programa katıldı. HDP'li Çelik, burada tanıştığı D.K.'ya seçim çalışmalarını birlikte yürütmeyi teklif etti. Ancak D.K., söz konusu teklifi kabul etmeyince Çelik, bu sefer birlikte kahve içmek istediğini söyledi.
EVE DAVET ETTİ
D.K., söz konusu teklifi kabul etmesi üzerine Çelik ile birlikte Midyat'ta bir eve gitti. Tecavüz olayı da ikilinin gittiği bu evde yaşandı. Çelik, söz konusu tecavüz skandalının ardından kendisini şikayet edeceğini söyleyen D.K.'yı tehdit ve şantajlarla vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çelik'in bu tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen D.K., olayın yaşandığı dönemde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
TEHDİT ETTİ
Tecavüze uğrayan D.K., ifadesinde, Çelik'in kendisini ilaçla uyuttuğunu ileri sürdü. Eve gitmelerinin ardından kahve içtiklerini ancak kahveyi içtikten sonra uyuyakaldığını söyleyen kadın, uyandıktan sonra Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini anladığını ifade etti. D.K., ifadesinde ayrıca, HPD'li Çelik'in kendisini Süryani dernek başkanının evine götürdüğünü anlattı. D.K., Çelik'in kendisine, "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" dediğini de aktardı.
PARTİDEN İSTİFA ETTİ
Yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak. Olayın medyaya yansımasından sonra HDP'den talep gelmemesine rağmen, Çelik istifa ettiğini duyurdu.Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme
19 Temmuz 2020 09:05
|Türbe ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
19 Temmuz 2020 06:35
|Anne ve oğlu tüfekle öldürülüp kuyuya atıldı
19 Temmuz 2020 06:10
|Polisten kaçan alkollü sürücü, motorlu trafik polisine çarptı
18 Temmuz 2020 23:45
|Kayıp mahalle bekçisi ölü olarak bulundu
18 Temmuz 2020 22:30
|Açık bagaj kapağı çarptı... TEM'de akılalmaz kaza!
18 Temmuz 2020 21:38
|Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbull saldırısı iddiası
18 Temmuz 2020 21:27
|Polisi şehit eden 4 şüpheli yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18 Temmuz 2020 21:06
|Bağcılar'da polise saldırı kameraya yansıdı
18 Temmuz 2020 17:33
|Van'dan acı haber... Ölü sayısı 50'ye yükseldi
18 Temmuz 2020 16:38