Meclis'te pandemi yorgunluğu
|19 Temmuz 2020 08:45
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Milliyet'ten Mustafa İstemi'nin haberine göre; Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük "tablolu" uyarısı, maske ve sosyal mesafe çağrıları karşısında hızlı tedbir alan ilk kurumlardan biri TBMM oldu. Kampus sık sık ilaçlandı; koridorlara dezenfektan aparatları konuldu. Milletvekilleri, Genel Kurul salonunda birer koltuk boş bırakarak oturdular. Kürsüde bile maskeleri ile konuştular.
Omuz omuza alkış!
Ancak son günlerde "günlük tablo"da iyileşmeler görülmesi, Türkiye'ye ilk turist kafilelerinin gelmeye başlaması, kamuoyunda olduğu kadar Meclis'te de bir rahatlama yarattı. Ayasofya Camii kararının açıklandığı gün, milletvekillerinin pandemiyi unutup omuz omuza alkış tutmaları, coşkulu seslenişleri psikolojik bir rahatlamanın göstergesiydi. Geçtiğimiz hafta içinde de milletvekillerinin maskeli-maskesiz sosyal mesafeyi korumadan sohbet ettikleri görüldü. Hatta maske takmadan salonda dolaşanlar oldu. Maskelerini sıra üstüne bırakanlar, ellerinde tutanlar, kulaklarından sarkıtanlar objektiflere yansıdı.
Meclis'in aylardır çekilen sıkıntıya rağmen son günlerde adeta bir rahatlama dönemine girmesini uzmanlar "pandemi yorgunluğu" olarak yorumluyor. Milletvekillerinin bir tatili hak ettikleri ortada. Zaten önümüzdeki hafta Meclis'in, gündemdeki istihdam paketini görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatile girmesi bekleniyor.
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