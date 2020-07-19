İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme
|19 Temmuz 2020 09:05
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi'de geçen Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın turizm tesis alanına yapıldığı ve İmamoğlu'na yasaya aykırı şekilde kat mülkiyeti tapusu verildiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündem belirleyen haberi ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmamoğlu'nun da villasının bulunduğu sitedeki usulsüzlükleri araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler yapacakları soruşturma sonucunda rapor tanzim edecekler. Gerekirse Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacak.
Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasadışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekmişti.
Otel olarak yapı ruhsatı almış olan bu parsel, kat irtifakı tapusuyla bağımsız bölümlere ayrılarak farklı kişilere satıldı ve otelin olması gereken bütünlüğü bozulduğu anlaşılmıştı. Yapı ruhsatı, otel olmasına rağmen tatil evi olarak kat mülkiyeti kurulduğu saptanmıştı.
Villa, 22 Kasım 2019'da Alptekin Polat'ın sahibi olduğu Polat HCK Yapı'dan satın alındığı belirlendi.
OTEL OLMASI GEREKİRKEN...
Bodrum Yahşi Mahallesi 209 ada 3 parselde bulunan villa, İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor. Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yasalara göre hareket edilse aslında yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor.
Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kağıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.
OTEL OLMASI GEREKİRKEN...
Bodrum Yahşi Mahallesi 209 ada 3 parselde bulunan villa, İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor. Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yasalara göre hareket edilse aslında yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor.
Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kağıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.HAYRETTİN ŞAŞMAZ
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