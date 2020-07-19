Kredi kartı ile harcama salgın öncesini geçti

Ekonomide 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, kamu bankalarının kampanyaları ve tüketici güvenindeki artış banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalara da yansıdı. İç talebin canlandığının en somut göstergesi olan kredi kartı harcamaları, salgın öncesindeki seviyeyi de aştı.

21.6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Pandemi öncesi haftalık bazda 21.3 milyar TL olan, 24 Nisan'da 12.9 milyar liraya kadar gerileyen banka kartı ve kredi kartı harcamaları 3-10 Temmuz haftasında 21.6 milyar liraya fırladı. Yapılan harcamalarda pandeminin en ağır hissedildiği döneme göre artış yüzde 67'yi buldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ SEYAHATTE

Sektörel bazda, bir önceki yılın aynı haftası ile karşılaştırıldığında da kredi kartı harcamalarında önemli değişikler gözlendi. Araç kiralama harcamaları yüzde 13, benzin yüzde 11.5, havayolları yüzde 50.5, konaklama yüzde 48.5, seyahat acenteleri harcamaları yüzde 52.5, vergi ödemeleri harcamaları yüzde 48.3 azaldı.

EVE KAPANDIK BİLGİSAYAR ALDIK

Pandemi döneminde evden iş yapılması, tüketici elektroniği harcamalarında büyük artışa neden oldu. Geçen yılın aynı haftası ile karşılaştırıldığında en büyük harcama artışı yüzde 103 ile elektronik eşya ve bilgisayarda yaşandı. Mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 48.5, yapı malzemeleri harcamaları yüzde 38, market ve alışveriş merkezi harcamaları yüzde 32.4, giyim ve aksesuar yüzde 22.2 arttı.

AVM DOLULUK ORANLARI ARTIYOR

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, AVM'lerinin açılması kararından bu yana doluluk oranlarına ilişkin, "11- 31 Mayıs arasında AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, normalleşme dönemi dediğimiz 1 haziran itibariyle bu düşüş seviyesi yüzde 30'lara kadar geriledi" dedi. Uzun süren karantina dönemi sonrası tüketicilerin hızlıca birikmiş alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarına değinen Baştürk, "Literatürde buna rövanş alışverişi deniliyor. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Cirolar ise açılan mağazalar bazında bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 75 seviyelerini koruyor. Yeme içme alanlarının tamamının açılmasıyla misafirlerimiz dikkatli bir şekilde vakitlerini cafe ve restoran alanlarında geçirmeye başladı. Sektörel bazda önemli bir ayrışma olduğunu da ifade edebilirim. Eğlence alanları en ağır darbeyi alan sektör oldu" dedi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU